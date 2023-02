Noemi, la giovane modicana che ha vissuto il terremoto in Turchia: “Attimi di terrore, ma stiamo bene”. VIDEO

Sono stati attimi di puro terrore per tutti coloro che ieri hanno vissuto il devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Sale a 4890 il numero dei morti, secondo i media turchi, ma purtroppo la situazione è drammatica. La scia sismica, violentissima, ha sfiorato magnitudo 8. Secondo i dati, uno dei terremoti più devastanti degli ultimi anni.

Sono tanti anche gli italiani che in questo momento vivono in Turchia e si trovano in quella regione per i più svariati motivi. Una di queste persone, è Noemi Modica Ragusa, una giovane studentessa modicana di 17 anni che si trova lì per studiare con un progetto intercultura. Al momento, Noemi vive ad Adana, in un quartiere moderno e residenziale e si trovava al quinto piano di una palazzina insieme alla sua famiglia ospitante.

TERREMOTO, LA TERRIBILE ESPERIENZA DI NOEMI

Abbiamo sentito Noemi che ci ha raccontato la sua terribile esperienza: “La prima scossa è stata alle 4.17. Io ero in dormiveglia, mi ero svegliata poco prima per bere un po’ d’acqua. Ho visto il lampadario ballare letteralmente e siamo immediatamente usciti. Io e la mia famiglia ospitante abbiamo preso poche cose e ci siamo messi in macchina, fuori dall’edificio, lontano dai palazzi. Intono alle 9 del mattino ci siamo trasferiti in un’altra casa della famiglia, in periferia, al piano terra. Voglio davvero ringraziare tutti per l’affetto che mi è stato dimostrato in queste ore. Noi tutti stiamo bene”.

LA FARNESINA E’ IN COSTANTE CONTATTO CON I GENITORI

Abbiamo sentito anche i genitori di Noemi che in questo momento stanno monitorando la situazione a distanza. La Farnesina è in costante contatto con loro. Noemi è una ragazza straordinaria, forte e decisa: resterà lì fino al 26 giugno per proseguire i suoi studi, in accordo con la famiglia, dato che al momento la sua sicurezza personale non è messa in dubbio. Sia lei che la sua famiglia ospitante stanno bene e per fortuna non ci sono state vittime nel loro quartiere. Ad Adana, la città in cui vive Noemi, secondo le notizie che abbiamo potuto apprendere, sono crollati tre palazzi nel centro storico della città.