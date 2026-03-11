Noa rende omaggio a Giorgio La Pira: una preghiera cantata per la pace

Giorgio La Pira, il sindaco santo per il quale è in corso il processo di beatificazione, l’uomo che ha interpretato il Vangelo in ogni momento della sua vita, l’uomo che ha ispirato fraternità e pace è stato omaggiato dalla cantante israeliana Noa nella sede della Fondazione Giorgio La Pira a Firenze. Il racconto di questo momento di grande emozione arriva dalla Fondazione che porta il suo nome, arriva come una eco di pace nella sua Pozzallo. Maurizio Certini fa partecipe la città natia di Giorgio La Pira con il racconto di quanto accaduto. “Noa ha in programma un evento per la pace a Firenze da fare a luglio e per questo desiderava conoscere la figura di La Pira per far emergere, come ci ha detto, il suo messaggio di fraternitá e dialogo, oggi sempre più indispensabile. Ci siamo visti al Centro Studenti e siamo poi andati alla Fondazione La Pira. Abbiano avuto un colloquio bello con Noa – racconta Maurizio Certini – le abbiamo anche parlato del progetto sorto a Firenze nel 2022, il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Un progetto che ha preso vita durante l’incontro dei vescovi e dei sindaci provenienti da molte città del Mare Nostrum, e che volle fermare la riflessione fatta insieme nella Carta di Firenze, un Messaggio rivolto ai popoli e ai governanti. Il colloquio con Noa è proseguito in modo familiare. Ci ha detto che cosa sta facendo come artista e attivista per la pace, ma anche della sua vita di famiglia, in Israele dove risiede. Ho sostato con lei a San Marco, davanti alla tomba di La Pira, e Noa mi ha chiesto se poteva cantare. Eravamo soli. Ha intonato una preghiera che sgorgava dal cuore, con un vocalizzo struggente che ha riempito la basilica… È stato un momento sacro, commovente”.

