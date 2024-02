“No al glifosato nel grano”: protesta al porto di Pozzallo

La protesta dei trattori si sposta stamani al porto di Pozzallo. Motivo? Il grano estero. In particolare, gli agricoltori contestano l’uso del glifosato, un erbicida vietato dall’Unione Europea per presunti rischi cancerogeni. Tuttavia, nonostante il divieto, il grano trattato con questo erbicida continua ad essere importato in Italia, sollevando interrogativi sulla coerenza delle normative e sulla tutela della salute dei consumatori.

LA MANCANZA DI CHIAREZZA

La protesta sottolinea la mancanza di chiarezza e coerenza da parte delle istituzioni europee nel permettere l’importazione di grano trattato con il Glifosato, nonostante ne sia vietato l’uso sul territorio europeo. In particolare, esprimono la preoccupazione per il possibile impatto sulla salute dei consumatori e si solleva la questione dell’efficacia delle associazioni di categoria nel difendere gli interessi dei produttori italiani.

La presenza al porto di Pozzallo, approdo per tanto grano estero (in particolare quello canadese), serve denunciare questa situazione e per evidenziare le conseguenze negative che essa comporta sia per il mercato italiano che per la salute dei consumatori.

Contributo video: Franco Assenza

