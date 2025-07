Nino Minardo torna in Forza Italia: la notizia smuove l’estate politica iblea

Il deputato nazionale Nino Minardo, attuale presidente della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati, rientra tra le fila di Forza Italia. Una notizia che segna un passaggio rilevante nel quadro politico nazionale e siciliano, e che viene accolta con entusiasmo dai vertici del partito azzurro.

A darne notizia è stato il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, che ha parlato apertamente di un “ritorno a casa” per il parlamentare ibleo, da tempo figura di riferimento del centrodestra siciliano.

“Comunico con grande soddisfazione il passaggio dell’onorevole Nino Minardo in Forza Italia – ha dichiarato Cugnata –. Si tratta di un ingresso di prestigio che garantisce ulteriore peso specifico al nostro percorso di crescita, soprattutto in ambito locale. Un ritorno che impreziosisce il partito e ne rafforza l’identità moderata e liberale”. Il peso politico di Minardo

Minardo, classe 1978, già coordinatore regionale della Lega in Sicilia e figura di primo piano della politica meridionale, torna dunque in quella Forza Italia dove aveva iniziato la propria carriera politica. Il suo rientro rappresenta un segnale chiaro di riassestamento degli equilibri nel centrodestra siciliano, con un rafforzamento del polo forzista in vista delle prossime sfide elettorali.

Il suo profilo, legato a un’idea di centrodestra pragmatico, ben si sposa con la nuova fase del partito guidato da Antonio Tajani.

Verso il Consiglio Nazionale

Il prossimo appuntamento sarà il Consiglio Nazionale di Forza Italia, previsto per il 25 luglio, a cui prenderà parte anche Cugnata. “Sarà per me un onore sedere vicino all’amico Nino Minardo – ha affermato –. Il nostro partito continua a crescere, passo dopo passo, e a rafforzarsi con nuovi ingressi che confermano la centralità del nostro progetto politico”.

Prospettive e nuovi equilibri

Il rientro di Minardo rappresenta un tassello strategico in un momento di ridefinizione interna del centrodestra. Per Forza Italia, l’ingresso dell’ex leghista è anche un’occasione per rilanciare il proprio radicamento nei territori della Sicilia sud-orientale, a partire da Ragusa e dal suo hinterland.

“Presto – anticipa Cugnata – si aggiungeranno altri volti noti della politica locale, interessati a un progetto serio, stabile, di prospettiva. Forza Italia è sempre più un punto di riferimento per chi vuole costruire e non improvvisare”.

