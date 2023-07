Nico, il cane antidroga della polizia, scova uno spacciatore a Modica che è stato immediatamente arrestato

Perquisizioni e un arresto. La polizia a Modica anche grazie all’ausilio del cane “antidroga” Nico, ha setacciato il centro storico per poi concentrarsi al quartiere Vignazza dove è’ stato arrestato uno straniero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. L’uomo èresidente a Modica, già noto alle Forze dell’Ordine per reati legati agli stupefacenti.

L’OPERAZIONE

L’operazione è iniziata con delle perquisizioni effettuate nel centro storico di Modica nei confronti di soggetti legati all’ambiente della tossicodipendenza. Successivamente, sono stati estesi i controlli nel quartiere “Vignazza”, dove la Polizia ha identificato lo straniero. Durante la perquisizione personale e domiciliare, grazie anche all’aiuto del cane antidroga “NICO”, un cane di razza Malinois addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti oltre 25 grammi di cocaina, già confezionata in dosi pronte per la vendita, 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi di stupefacenti e circa mille euro in contanti di vario taglio.

Dopo le procedure di rito, l’arrestato è stato collocato ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.