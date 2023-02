Nessuno stop per il tratto autostradale Ispica-Modica: arrivano altri 22 milioni

Non ci sarà nessuno stop per i lavori del costruendo tratto autostradale Ispica-Modica. I lavori, dunque, come paventato nei giorni scorsi, non si fermeranno. Lo svincolo modicano, dunque, secondo il cronoprogramma vedrà presto la luce del sole.

ISPICA-MODICA: IN ARRIVO 22 MILIONI DAL GOVERNO NAZIONALE

Altri 22 milioni di euro, infatti, verranno messi a disposizione della ditta che sta svolgendo i lavori immediatamente. Si tratta di fondi che vanno a coprire l’aumento dei prezzi delle materie prime ed in particolar modo del’asfalto che rischiava di bloccare il cantiere. Questi fondi, nazionali, si aspettavano da settimane. Affinchè lo svincolo venga completato, manca la posa della pavimentazione bituminosa e delle barriere protettive negli ultimi chilometri.

Insomma, ormai sarebbe solo questione di tempo affinchè lo svincolo veda finalmente la luce del sole. A darne comunicazione è l’on. Ignazio Abbate.