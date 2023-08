Nerino, il cane che tutti amano a Modica, potrà essere adottato

Potrà essere adottato ma non rimesso in libertà come “cane di quartiere”. Nerino, il cane modicano che tutti amano per la sua tranquillità, potrà diventare un buon compagno ma purtroppo le sue condizioni di salute non permettono di poterlo tenere come cane di quartiere. E’ quanto comunicato dal sindaco della città, Maria Monisteri, avendo ricevuto a sua volta comunicazione ufficiale dall’Autorità Veterinaria Provinciale.

LE CONDIZIONI DI NERINO

Ma perchè Nerino non può diventare cane di quartiere? La richiesta di riconoscimento di Nerino come cane di quartiere non è stata presentata da cittadini o associazioni animaliste che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge. Inoltre, i residenti della zona in cui Nerino è solito stazionare (traversa di via Sant’Andrea) avrebbero segnalato comportamenti dell’animale che potrebbero causare disturbo alla circolazione stradale e mettere a rischio la sicurezza delle persone e dell’animale stesso. Secondo quanto denunciato dagli stessi residenti, Nerino avrebbe manifestato principalmente verso i giovani e talvolta anche verso adulti, comportamenti aggressivi.

Dunque, pur non potendo tornare ad essere libero, è possibile che venga adottato. Il Sindaco ha ricevuto disponibilità in tal senso e sta cercando la migliore soluzione possibile per il benessere di Nerino, considerando sia il suo stato di salute che il suo adattamento nella città di Modica, dato l’affetto che molte persone hanno dimostrato nei suoi confronti.