Caro voli Sicilia e Sardegna: avviata indagine dell’Antitrust sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie

L’Antitrust ha avviato un’indagine sul caro voli per la Sicilia e la Sardegna. In particolare, l’indagine si estende anche sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree per definire i prezzi dei biglietti. La decisione di avviare un’indagine di mercato specificamente sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna è particolarmente significativa, considerando le specifiche esigenze e le criticità che spesso riguardano queste destinazioni.

L’ANALISI AFFIDATA ALLA SOCIETA’ DOXA

L’affidamento dell’analisi è stato affidato alla società Doxa S.p.A. e ha l’obiettivo di presentare il rapporto conclusivo entro il 15 maggio 2024.

L’indagine è nata anche a seguito di un esposto presentato dal Codacons. L’obiettivo è chiarire le dinamiche che influenzano i prezzi dei biglietti aerei e garantire che i consumatori non siano penalizzati da pratiche commerciali poco trasparenti o discriminatorie.

