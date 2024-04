Il Commissario Montalbano: un nuovo capitolo nell’eterna serie tv

Il Commissario Montalbano, iconica serie televisiva che da oltre 20 anni incanta il pubblico, è pronta per un nuovo capitolo. Carlo Degli Esposti, il geniale produttore dietro il successo della fiction, ha annunciato l’intenzione di girare un “ultimo” Montalbano, portando avanti una saga che ha incollato milioni di spettatori allo schermo.

IL PRODUTTORE E’ DETERMINATO A DARE UNA CONCLUSIONE ALLA SERIE

Sebbene il maestro creativo Andrea Camilleri non sia più tra noi, Degli Esposti è determinato a dare al celebre commissario una conclusione degna e a celebrare il centenario della nascita dello scrittore. La serie, che ha reso famoso il pittoresco scenario di Vigata e i suoi personaggi indimenticabili, continuerà a deliziare il pubblico con nuove avventure e misteri da risolvere. In un’intervista a Repubblica, Degli Esposti dice che è pronto a girare ancora altri episodi finali di quella che è stata una saga.

Ma questo non è che l’inizio. Degli Esposti ha in mente di portare sullo schermo una nuova storia ambientata in Sicilia: quella del bandito Salvatore Giuliano. È già al lavoro sulla sceneggiatura e prevede di girare nei prossimi anni. E non finisce qui: assicura che ci saranno altre stagioni di “Màkari” e di “Vanina”, oltre a nuovi titoli che esploreranno le ricchezze culturali e paesaggistiche dell’isola.

Il successo delle serie ambientate in Sicilia è stato straordinario, con una base di fan fedeli che hanno seguito ogni caso con fervore. L’ambientazione in Sicilia, con le sue atmosfere uniche e suggestive, è stata essenziale per l’incanto della serie. Per Degli Esposti, Montalbano senza la Sicilia non sarebbe lo stesso: ogni luogo ha la sua identità, che si riflette nelle storie che vi si svolgono. “Màkari”, “Vanina” e altri titoli della Palomar hanno portato sullo schermo la bellezza e la ricchezza culturale dell’isola, contribuendo a farla conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

Tuttavia, dietro il successo di Montalbano c’è anche una storia di intrighi e strategie. Degli Esposti ricorda quando minacciò di girare Montalbano in Puglia se non avesse ricevuto i finanziamenti regionali. Questa mossa, sebbene fosse una “balla”, ebbe il suo effetto: il presidente della Regione lo contattò immediatamente. Deve rifarlo?

