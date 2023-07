Il ritorno di Nerino a Modica: il cane amato da tutti

Nerino, un affettuoso cane dal manto morbido e gli occhi scintillanti, è uno dei cani di quartiere di Modica. Amato e conosciuto da molti, poiché il suo carattere docile e la natura affettuosa lo rendono una presenza gioiosa per tutti coloro che lo incontrano. La sua dolcezza creava facilmente legami speciali con le persone del quartiere ed è divenuto ben presto una presenza familiare nelle strade di Modica.

Tuttavia, la serenità di Nerino è stata improvvisamente minacciata da un oscuro e inspiegabile pericolo. Sono giunte numerose segnalazioni preoccupanti riguardo a presunte minacce contro la sua incolumità. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando sgomento e indignazione nella comunità. Nessuno riusciva a capire perché qualcuno avrebbe voluto arrecare danno a un animale così dolce e innocente.

Ci si è dunque mobilitati e tra coloro che hanno preso a cuore la storia di Nerino c’è il sindaco di Modica, Maria Monisteri, il cui amore per gli animali è noto a tutti. Si è pertanto deciso di trasferire temporaneamente Nerino a un rifugio sicuro e protetto a Regalbuto. Adesso il veterinario presso il rifugio sanitario ennese, ha diffuso un certificato che conferma il carattere mite e docile di Nerino e le condizioni di salute buone. Questo atto dimostra ancora una volta che l’animale è docile e non rappresenta alcuna minaccia per la sicurezza delle persone.

Adesso il cane farà ritorno già oggi a Modica tornando presto a vivere felicemente e in sicurezza tra le persone che lo amano.