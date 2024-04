Il car sharing arriva a Ragusa: chi le usa può parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu e accedere alla ZTL

Arriva il car sharing a Ragusa grazie all’introduzione di Kinto Share. Si tratta di un passo verso la mobilità più innovativa e sostenibile per la città. Questo servizio di car sharing, promosso dal Comune di Ragusa e supportato dal concessionario della rete Toyota TD Car, offre ai cittadini un’opzione di mobilità semplice, sostenibile e accessibile.

COME UTILIZZARE IL SERVIZIO

Kinto Share è un servizio completamente digitale che consente agli utenti di prenotare facilmente un’auto tramite un’applicazione dedicata sul proprio smartphone. La flotta di vetture è dotata delle più moderne tecnologie elettrificate, come il Full Hybrid, che consente di viaggiare a zero emissioni per oltre il 50% del tempo.

A Ragusa è presente una flotta di 15 vetture Toyota Yaris Hybrid, distribuite su tre stazioni gratuite situate in punti strategici della città, tra cui Ragusa Ibla, Ragusa Centro e Marina di Ragusa, oltre alle sedi del Concessionario Toyota TD Car.

Questo servizio può essere utilizzato per diverse esigenze, come gli studenti che devono raggiungere l’università, i residenti che necessitano di spostarsi all’interno della città e i turisti che vogliono esplorare il litorale. Le tariffe sono convenienti e flessibili, e includono tutti i costi come assicurazione, carburante, assistenza stradale e un servizio clienti attivo 24 ore su 24.

UN VANTAGGIO NON INDIFFERENTE: SI POTRA’ PARCHEGGIARE SULLE STRISCE BLU E ACCEDERE ALLA ZTL

Ci sarà anche la possibilità di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu e di accedere liberamente alle zone a traffico limitato (ZTL) nel territorio comunale.

«Condividere un’auto oggi significa ottimizzare tempo e costi- così il sindaco Giuseppe Cassì annuncia il nuovo servizio-. Anche Ragusa, come gran parte delle città europee, ha finalmente il suo servizio di car sharing. Una comodità per i ragusani; un vantaggio per gli studenti universitari, che avranno una tariffa dedicata; un’opportunità in più per i turisti che potranno spostarsi da una parte all’altra di una destinazione turistica molto vasta e articolata come la nostra, dal mare alla città, semplicemente scaricando un’app».



«Guardare alla mobilità vuol dire avere uno sguardo ampio. Tenere conto non solo delle strade e delle zone, ma anche dei flussi, dei diversi target di utenza, dei poli di interesse di chi vive la città e di chi la visita è importante- sottolinea l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri-. Mentre Ragusa si prepara a un nuovo trasporto pubblico locale, che per la prima volta negli ultimi 50 anni cambia gestore aumentando le linee e rinnovando mezzi e segnaletica, il servizio di car sharing offre da subito una flessibilità fondamentale in un’ottica di sistema integrato. Siamo convinti che servizi di mobilità come questo possano favorire la residenzialità in aree con difficoltà di parcheggio come il Centro e Ibla, l’attrattività verso gli studenti fuorisede, l’offerta turistica».



«Il lancio di KINTO Share a Ragusa rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione del nostro obiettivo di garantire una “Mobilità per tutti” – dichiara Vincent Van Acker, Service Design & User Experience Director di KINTO Italia-. Desidero ringraziare il Comune di Ragusa per averci scelto come Mobility Partner e il concessionario Toyota TD Car per il contributo significativo frutto di un presidio attento del territorio. In questo modo ribadiamo l’obiettivo di KINTO di essere un Mobility Provider che, anche in collaborazione con le Amministrazioni Locali, è in grado di soddisfare tutte le esigenze di spostamento, di migliorare la qualità della vita ai cittadini ma anche di contribuire al benessere della società attraverso un modello di mobilità che permetta a tutti di spostarsi in modo sicuro e senza barriere nel rispetto dell’ambiente».



«Oggi è un giorno importante per la città di Ragusa e siamo orgogliosi di esserne protagonisti insieme a KINTO ed al Comune di Ragusa che ringrazio per la collaborazione.- sottolinea Alessandra Distefano, Finance & Insurance Manager, nonché socia di T.D. Car- Lanciare KINTO share nella città che ha visto nascere la nostra azienda 26 anni fa, afferma l’evoluzione di T.D. Car da concessionario di automobili a gestore di servizi di mobilità. Siamo fiduciosi che, attraverso questa iniziativa, riusciremo ad agevolare la mobilità di tutti i ragusani e non solo».

