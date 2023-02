Nelle strutture dell’Asp di Ragusa? Impossibile prenotare una colonscopia

Nelle strutture dell’Asp di Ragusa è impossibile prenotare una colonscopia. A denunciare questo stato di cose è il CUB Ragusa che torna a segnalare un problema che si è verificato già 4 anni fa.

NIENTE COLONSCOPIA, UN PROBLEMA CHE VA AVANTI DA 5 MESI



Gli utenti, infatti, da circa 5 mesi non riescono a prenotare una colonscopia da nessuna parte, nè all’ospedale di Ragusa, nè negli altri presidi, nonostante si rechino in farmacia o presso il CUP di via Licitra. La risposta è sempre la stessa: “non c’è nulla, impossible prenotare”. Naturalmente, è chiaro che parliamo di visite mutuabili, perchè a pagamento il posto si trova subito e dappertutto.

Ma com’è possibile? A questa domanda è impossibile dare una risposta anche considerando il fatto che questo tipo di esame riveste una enorme importanza per la prevenzione del tumore del colon retto su cui l’Azienda Sanitaria tempo fa ha messo in atto una capillare campagna pubblicitaria.