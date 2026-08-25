Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Necrologi: Alessandro Italia
25 Ago 2026 20:52
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© Riproduzione riservata
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Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Si è conclusa la seconda edizione dell'iniziativa promossa da Despar Sicilia con Lilt Ragusa e Asp Ragusa: prenotate anche quattro ecografie per donne under 30.
Il protocollo tra Sicindustria e Asp entra nella fase operativa: una ventina di aziende iblee aderenti, 1.200 lavoratori coinvolti e fino a 4.000 persone con i familiari.