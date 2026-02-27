Nebbia a Comiso: Aeroitalia costretta a dirottare il volo su Catania

I passeggeri del volo Aeroitalia operato da Hello Jets in arrivo da Roma hanno vissuto una serata di disagi a causa della nebbia intensa che ha interessato l’aeroporto di Comiso. L’aeromobile è rimasto in holding per oltre un’ora prima che, per motivi di sicurezza, fosse disposto il dirottamento a Catania. In sostanza, l’aeromobile è rimasto in volo fino a quando non è stato disposto il trasferimento a Catania.

Dirottamento e attese prolungate

Una volta atterrati a Catania, i viaggiatori hanno dovuto attendere a lungo gli autobus messi a disposizione per il trasferimento verso Comiso. L’episodio, verificatosi ieri sera, ha creato notevoli disagi per chi aveva programmato di arrivare nella cittadina ragusana, con ritardi e disagi logistici.

Non sono stati segnalati problemi di sicurezza e tutti i passeggeri sono stati assistiti dal personale aeroportuale fino al trasferimento.

Foto: Sicilia in volo

