Navigano nell’area della riserva Irminio: diportisti multati.

Alcuni diportisti sono stati beccati dai militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo mentre navigavano nell’area della riserva del fiume Irminio che è un’area protetta vietata alla balneazione.

La violazione dell’ordinanza di Sicurezza Balneare n. 34/2021 ha comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative per i trasgressori. Inoltre, la Capitaneria di Porto di Pozzallo ha deferito tre titolari di stabilimento balneare, sempre a Marina di Ragusa, per l’occupazione di parte di suolo demaniale marittimo senza la prevista autorizzazione.

IN VISTA DEL FERRAGOSTO SONO PREVISTI ULTERIORI CONTROLLI

In vista del periodo di Ferragosto, che segna il culmine della stagione balneare, sono previsti ulteriori controlli con il massimo livello di prontezza operativa, grazie all’impiego di oltre 30 militari della Guardia Costiera nei circa 100 km dell’area di giurisdizione e l’impiego di motovedette e battelli veloci.

Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima prudenza in mare e sulle spiagge, ma anche di segnalare eventuali comportamenti illeciti alla Guardia Costiera. In caso di emergenza, è possibile contattare il Numero blu 1530 riservato al soccorso in mare, il Numero Unico di Emergenza 112 o il centralino della Sala operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo al n° 0932/953327-798019.