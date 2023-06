Navi commerciali mettono in salvo oltre un centinaio di migranti: sbarchi a Pozzallo

C’è anche un giovane con delle ustioni serie nella parte inferiore del corpo per lo scoppio di un piccolo boiler, tra le persone arrivate stamani all’alba a Pozzallo. Sono 34 i migranti sbarcati dalla motovedetta della Guardia costiera – la Cp 308 – giunti nel porto ibleo. Erano stati messi in salvo da una nave cargo, la ‘Maersk Valletta’ che li aveva salvati a 200 miglia dalle coste siciliane.

LE OPERAZIONI

La nave che batte bandiera di Singapore era partita da Port Said in Egitto ed aveva incrociato un barchino in difficoltà, procedendo a mettere in salvo i suoi occupanti: 34 persone, tutti uomini e tra loro 3 minori. All’una di questa notte, la Maersk Valletta si è portata a circa 30 miglia da Pozzallo ed è stata raggiunta dalla motovedetta della Guardia costiera che ha trasferito a bordo i migranti per portarli al porto di Pozzallo dove è arrivata intorno alle 6 di questa mattina.

I MIGRANTI SOCCORSI

Le nazionalità dichiarate sono Bangladesh e Egitto. In rotta per Pozzallo anche un’altra nave commerciale: si tratta della ‘Iblea’ che batte bandiera italiana. E’ intervenuta per portare soccorso a un centinaio di migranti. Si sta avvicinando alle coste siciliane dove con le stesse modalità utilizzate per la Maersk Valletta, verrà raggiunta da una motovedetta della Guardia costiera per il trasbordo dei migranti che verranno condotti a Pozzallo. Si attende l’arrivo per il tardo pomeriggio/sera