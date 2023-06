Atteso nuovo sbarco di migranti a Pozzallo

Due le motovedette che hanno tolto gli ormeggi dai porti di Pozzallo e di Siracusa per andare in soccorso di un barcone in difficoltà a 150 miglia nel mare del sud-est della Sicilia. I due mezzi navali delle due Capitanerie di porto nel tardo pomeriggio di oggi hanno lasciato le loro basi per il salvataggio in mare aperto del barcone a bordo del quale da una prima stima dovrebbero esserci circa 100 migranti.

Fra l’andata, il salvataggio ed il ritorno le due motovedette dovrebbero impiegare diverse ore e l’arrivo al porto di Pozzallo, destinato per lo sbarco dalla base ministeriale, alle 8 di domani mattina. Pronta la macchina dell’accoglienza con la Prefettura che ha ha coordinato le fase di intervento e di salvataggio. foto di repertorio