Natale speciale in carcere a Ragusa: bambini e genitori insieme grazie a Labirinti

Scrivere la letterina di Natale, sognare un dono o desiderare un momento di spensieratezza insieme a mamma e papà. Per molti bambini, soprattutto quelli con genitori detenuti, questi piccoli sogni possono diventare realtà grazie al Progetto Labirinti, che oggi, lunedì 22 dicembre, ha trasformato la Casa Circondariale di Ragusa in uno spazio di festa e gioco.

Il progetto, guidato dall’ente capofila APS Officina SocialMeccanica e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, offre interventi socio-educativi multidimensionali a sostegno dei figli dei detenuti, coinvolgendo diversi territori siciliani: Ragusa, Catania, Palermo e Sciacca. L’obiettivo è rafforzare le relazioni familiari, favorire lo sviluppo educativo dei minori e creare esperienze straordinarie in contesti complessi come quello carcerario.

Nel carcere ragusano, per un giorno, bambini e bambine hanno potuto giocare liberamente con i loro genitori detenuti nel cortile dell’istituto. Gli operatori del progetto, insieme ai Clown Dottori di “Ci Ridiamo Sù aps”, “Crisci Ranni aps” e “Facciamo Scuola asd”, hanno animato la giornata vestendo abiti di elfi, renne e personaggi natalizi, con letture animate, laboratori teatrali e giochi interattivi. La magia del Natale ha permesso alle famiglie di vivere attimi indimenticabili, gesti di gentilezza e condivisione, oltre a una merenda offerta grazie alla sensibilità di ARD Discount del gruppo ERGON S.p.A. di Ragusa.

Anche a Catania, presso l’istituto penitenziario di Piazza Lanza, sono previsti momenti speciali il 3 e 4 gennaio, con attività di animazione e letture interattive negli spazi gialli dedicati, oltre a una visita della Befana con doni per i bambini. Le iniziative coinvolgono in sinergia Rugby I Briganti asd onlus e Ri-mani società cooperativa sociale, insieme all’associazione capofila Officina SocialMeccanica aps.

Le attività di Labirinti in Sicilia, che nel periodo natalizio coinvolgono oltre 100 famiglie di detenuti, rappresentano solo la punta di un percorso educativo continuo, con incontri programmati e spazi dedicati durante tutto l’anno, a Ragusa, Catania, Palermo e Sciacca. L’iniziativa mira a ridurre gli ostacoli economici, sociali e culturali che limitano la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori, sostenendo le famiglie e la crescita dei bambini in contesti di fragilità.

Per ulteriori informazioni sul progetto e sul Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: www.conibambini.org.

