“Natale insieme”. La polizia di Stato di Ragusa favorisce l’inclusione e combatte il bullismo

Si è svolta presso il teatro dell’Oratorio Salesiani la manifestazione di solidarietà “Natale insieme” finalizzata all’inclusione sociale e alla prevenzione per il contrasto del fenomeno del bullismo. L’iniziativa è stata promossa dalla Polizia di Stato di Ragusa

L’evento è stato presentato dal Questore che ha sottolineato l’importanza del rispetto della persona e della dignità umana e ha evidenziato che fenomeni come la discriminazione, l’esclusione sociale e il bullismo non devono mai avere spazio nella società ma vanno prevenuti con momenti di condivisione profonda, partecipazione e conoscenza da parte di tutti a dimostrazione che chi ha una disabilità è a pieno titolo cittadino, amico e risorsa per la comunità.

Alla manifestazione, ha partecipato un numeroso pubblico di bambini e ragazzi di cui molti con disabilità, accompagnati da educatori e genitori che, per qualche ora, sono stati intrattenuti dalle esibizioni di alcuni artisti.

In apertura, la proiezione in sala del video di auguri di Natale 2023 della Polizia di Stato.

A seguire ad esibirsi sul palco dell’oratorio l’attore ragusano Angelo Russo meglio conosciuto come Agente Catarella nella fiction della serie televisiva “Il Commissario Montalbano” che, calandosi ancora una volta nei panni del noto poliziotto, insieme all’attrice ragusana Mariuccia Cannata alias “Pipitonella”, con le loro gag comiche hanno strappato sorrisi e applausi.

Si sono poi esibiti i bambini del Coro Mariele Ventre di Ragusa, la cantante Tiziana Scalone, il gruppo danza della coreografa Saveria Tumino e il prestigiatore “Mago Zendal” che con canzoni, balli e numeri di magia hanno incantato il giovane pubblico.

A cornice della manifestazione anche momenti di approfondimento istituzionale e sociale.

Al primo hanno partecipato il Vice Prefetto dottoressa Concetta, l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Ragusa dottoressa Elvira Adamo e il Commissario Capo della Polizia di Stato Rosalba Capaccio, Vice Dirigente della Squadra Mobile che hanno rimarcato l’importanza di tali incontri nell’ottica di una polizia di prossimità, “vicina alla gente” e soprattutto a chi ne ha più bisogno, con l’obiettivo primario di promuovere la cultura dell’inclusione e del rispetto.

Il secondo momento ha visto invece la partecipazione di una educatrice del Gruppo sportivo Rugby di Ragusa e del sig. Franco Donzella, padre di Davide, un giovane con disabilità. Entrambi hanno evidenziato l’importanza del sostegno alle persone con difficoltà che spesso vengono emarginate dalla società.

Presenti il Sindaco di Ragusa, rappresentanti della Prefettura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Tra il pubblico anche numerosi poliziotti con i propri bambini e familiari, quali segno tangibile della vicinanza della Polizia di Stato e delle istituzioni a favore dei più deboli.

Al termine un operatore della Polizia di Stato si è calato nei panni di Babbo Natale consegnando ai bambini e ai ragazzi presenti in sala pacchi regalo contenenti giocattoli e gadget vari della Polizia.