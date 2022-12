Natale in scena con Montandon e Savatteri, tra teatro e musical. A Ibla

Il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla sta vivendo un periodo particolarmente suggestivo, con eventi che portano in scena la fantasia e la magia. La mini rassegna “Natale in scena”, sostenuta dalla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli, è iniziata con il concerto “Makros Kosmos e Pitagora” e continua con due appuntamenti di prosa e un musical, in cui l’immaginazione supera la realtà per far vivere pienamente le meraviglie del periodo natalizio.

Mercoledì 28 dicembre, Pietro Montandon e Roberto Catalano porteranno in scena “I quattro Natali di Tridicino” di Andrea Camilleri. Tridicino, un pescatore siciliano, racconta la sua vita tra miti, mare, amore e passione, accompagnato da melodie antiche e da musicalità della tradizione popolare grazie al talento di Roberto Catalano, che suonerà da solo più di dieci strumenti.

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà il musical di Natale “Il Bosco Incantato”, che verrà rappresentato giovedì 29 dicembre in doppia replica, alle ore 18.00 e alle ore 19.30. Si tratta di un format interattivo dedicato a grandi e piccini, che vuole sensibilizzare le generazioni sul rispetto della natura attraverso personaggi fantastici e divertenti. La compagnia di 15 performer, composta da elfi, ninfe e uno strano essere umano, farà ballare e cantare il rap gli spettatori, stupendoli e facendoli sognare. La regia è di Marco Savatteri.

“La fantasia, l’immaginazione e la creatività sono elementi essenziali non solo nelle arti, ma nella vita di ognuno”, commentano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro. “Per questo abbiamo pensato a questa mini rassegna natalizia, per far vivere a grandi e piccini momenti di sogno e di magia”.