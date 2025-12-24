La gestione del personale psicologico nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Ragusa e della Sicilia è al centro di un acceso dibattito dopo la pubblicazione del primo report dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presentato all’Assessorato regionale alla Salute. Il documento ricostruisce le procedure di reclutamento dei dirigenti psicologi negli ultimi quindici anni, rivelando un quadro […]
Natale in carcere a Ragusa: un pallone, abbracci e sorrisi tra padri detenuti e figli
24 Dic 2025 08:59
Nel tempo del Natale, quando anche nei luoghi più chiusi la luce prova a farsi spazio, un pallone che rotola può diventare un dono inatteso. È successo ieri, lunedì 22 dicembre, alla Casa Circondariale di Ragusa, dove l’edizione invernale della “Partita con mamma e papà” ha trasformato per un giorno il carcere in uno spazio di incontro, abbracci e sorrisi.
Trenta bambini e venticinque papà detenuti si sono ritrovati in un evento carico di emozioni, capace di sciogliere le distanze imposte dalle mura e dal tempo. Un pomeriggio in cui il gioco ha preso il posto dell’attesa e l’affetto ha superato ogni barriera.
Il progetto, nato nel 2015 e ideato da “Bambinisenzasbarre Ets”, è promosso all’interno degli istituti penitenziari italiani in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri. A Ragusa l’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al supporto delle associazioni del territorio ibleo: “I Clown Dottori di Ci Ridiamo Su’”, “Facciamo Scuola”, “Crisci Ranni” e Officina SocialMeccanica.
«Come nelle altre edizioni – ha spiegato la capo area dell’Istituto penitenziario di Ragusa, dott.ssa Maria Stella – si è trattato di un momento gioioso e sereno, in cui i detenuti e le loro famiglie, in particolare i loro figli, hanno potuto giocare con spensieratezza, ritrovando il calore familiare, particolarmente importante nel periodo natalizio. I numerosi abbracci hanno annullato distanza e freddezza, creando una magica atmosfera».
Un’atmosfera resa ancora più speciale dalla presenza dei clown dottori e dei volontari, che hanno trasformato il campo di gioco in uno spazio di leggerezza e relazione autentica.
«In un luogo dove il tempo pesa e i silenzi sono lunghi – hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni coinvolte – abbiamo visto accendersi sorrisi, coccole e gioia vera. Il gioco diventa un ponte prezioso: ogni bambino, a Natale e sempre, ha diritto alla spensieratezza».
Dopo il grande successo dell’edizione estiva di giugno, anche l’appuntamento invernale ha confermato il valore profondo della “Partita con mamma e papà”: un progetto che restituisce dignità alle relazioni familiari, combatte stigma e pregiudizi e richiama l’attenzione sull’importanza delle pari opportunità e dell’inclusione sociale dei minori.
© Riproduzione riservata