Natale in carcere a Ragusa: un pallone, abbracci e sorrisi tra padri detenuti e figli

Nel tempo del Natale, quando anche nei luoghi più chiusi la luce prova a farsi spazio, un pallone che rotola può diventare un dono inatteso. È successo ieri, lunedì 22 dicembre, alla Casa Circondariale di Ragusa, dove l’edizione invernale della “Partita con mamma e papà” ha trasformato per un giorno il carcere in uno spazio di incontro, abbracci e sorrisi.

Trenta bambini e venticinque papà detenuti si sono ritrovati in un evento carico di emozioni, capace di sciogliere le distanze imposte dalle mura e dal tempo. Un pomeriggio in cui il gioco ha preso il posto dell’attesa e l’affetto ha superato ogni barriera.

Il progetto, nato nel 2015 e ideato da “Bambinisenzasbarre Ets”, è promosso all’interno degli istituti penitenziari italiani in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri. A Ragusa l’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al supporto delle associazioni del territorio ibleo: “I Clown Dottori di Ci Ridiamo Su’”, “Facciamo Scuola”, “Crisci Ranni” e Officina SocialMeccanica.

«Come nelle altre edizioni – ha spiegato la capo area dell’Istituto penitenziario di Ragusa, dott.ssa Maria Stella – si è trattato di un momento gioioso e sereno, in cui i detenuti e le loro famiglie, in particolare i loro figli, hanno potuto giocare con spensieratezza, ritrovando il calore familiare, particolarmente importante nel periodo natalizio. I numerosi abbracci hanno annullato distanza e freddezza, creando una magica atmosfera».

Un’atmosfera resa ancora più speciale dalla presenza dei clown dottori e dei volontari, che hanno trasformato il campo di gioco in uno spazio di leggerezza e relazione autentica.

«In un luogo dove il tempo pesa e i silenzi sono lunghi – hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni coinvolte – abbiamo visto accendersi sorrisi, coccole e gioia vera. Il gioco diventa un ponte prezioso: ogni bambino, a Natale e sempre, ha diritto alla spensieratezza».

Dopo il grande successo dell’edizione estiva di giugno, anche l’appuntamento invernale ha confermato il valore profondo della “Partita con mamma e papà”: un progetto che restituisce dignità alle relazioni familiari, combatte stigma e pregiudizi e richiama l’attenzione sull’importanza delle pari opportunità e dell’inclusione sociale dei minori.

