Natale a Mazzarelli: gli eventi a Marina di Ragusa dall’8 dicembre al 6 gennaio

Il 10 dicembre, in piazza Duca degli Abruzzi, ritorna il Cuccia Party, un evento proposto dal Gas Mazzarelli. Questo evento è legato al tradizionale dolce siciliano di Santa Lucia e promuove la filosofia dei prodotti sostenibili e locali. Tra le novità, la Novena itinerante coinvolgerà tutti i quartieri di Mazzarelli dal 16 al 23 dicembre, presentando canti tradizionali sul tema “E nasciu lu bamminieddu”. Il pomeriggio del 26 dicembre, piazza Duca degli Abruzzi ospiterà una tombola vivente, coinvolgendo attivamente tutte le attività commerciali del borgo per una festa collettiva. Il 29 dicembre, la piazza accoglierà un classico del cinema natalizio. Il 1 gennaio, per dare il benvenuto al nuovo anno, ci sarà il tradizionale tuffo a mare. Nel pomeriggio, il Modica Gospel Choir regalerà atmosfere gospel per iniziare il 2024 in allegria.Il cartellone della Pro Loco Mazzarelli si concluderà il 6 gennaio con l’arrivo delle befane in piazza Duca degli Abruzzi al mattino e la rappresentazione in piazza Torre dei Re Magi nel pomeriggio, arricchita dalla voce narrante di Benedetto Guardiano.