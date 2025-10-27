Nasce “Rigenerare Ragusa”: laboratorio urbano per la città sostenibile

Nasce “Rigenerare Ragusa”, un laboratorio di idee e progettazione urbana promosso da ANCE Ragusa per sviluppare una visione di riqualificazione e trasformazione sostenibile della città. L’iniziativa, lanciata durante l’ultimo Consiglio Generale di ANCE Ragusa del 25 ottobre, coinvolgerà Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri, docenti universitari e tecnici del Comune.

Il progetto è finanziato interamente da ANCE Ragusa, che ha già stanziato le risorse necessarie per avviare le attività preliminari e lo studio di fattibilità.

Obiettivi del progetto

Secondo Giorgio Firrincieli, Presidente di ANCE Ragusa, l’iniziativa nasce dalla necessità di coniugare rigenerazione urbana, sviluppo economico e tutela del territorio. “La Sicilia ha oggi il 6,56% del territorio urbanizzato, superiore alla media nazionale, e il Rapporto 2025 dell’ISPRA evidenzia un incremento di oltre 799 ettari di superfici artificiali nel 2024. Intervenire significa promuovere una crescita ordinata e sostenibile, valorizzando il patrimonio esistente e restituendo qualità, sicurezza e vivibilità alle città”.

Ragusa come modello di innovazione urbana

La scelta di Ragusa come laboratorio non è casuale: “È un capoluogo simbolico, dove le scelte urbanistiche possono diventare modello per l’intera provincia. Il nuovo Piano Regolatore Generale offre un’opportunità unica per innovare e rigenerare il costruito esistente, creando interventi sostenibili e cantierabili, in grado di valorizzare il lavoro delle imprese locali”, spiega Firrincieli.

L’iniziativa punta a sviluppare un metodo scalabile di rigenerazione urbana, che possa essere adottato anche in altre città italiane, integrando progettazione architettonica, innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente.

Collaborazione e metodo

Il laboratorio sarà basato su una collaborazione stretta tra imprese, professionisti e amministrazioni pubbliche, con l’obiettivo di produrre idee, masterplan e progetti concreti. L’iniziativa si inserisce pienamente nelle linee guida di ANCE nazionale, che promuove la legge sul contenimento del consumo di suolo e incentiva la rigenerazione urbana come leva di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

