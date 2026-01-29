Nasce “Creative Oasis”: formazione, innovazione e start-up per i giovani talenti

“Forgiare competenze tecniche o formative, sostenendo l’attitudine imprenditoriale e le proattività di giovani talenti”, ecco “Creative Oasis” l’iniziativa promossa da Confeserfidi nell’ambito del progetto Innovation & start-up hub nato da qualche mese. Le sessioni formative “Start the Oasis” partono domani e si rivolgono a chi vuole avviare una nuova impresa. “L’idea che anima e struttura ‘Creative Oasis’ – spiega Confesefidi – è quella di formare imprenditori consapevoli, preparati, capaci di affrontare il mercato con visione e metodo, conoscendolo nei dettagli. Ci rivolgiamo a studenti, creativi, professionisti; a chi ha un’idea pronta a diventare impresa. Vogliamo valorizzare l’originalità e l’intraprendenza dei nostri giovani, dare loro un’opportunità concreta”.

I quattro appuntamenti si terranno on-line o nella sede di Confeserfidi, in via dei Lillà 22 a Scicli, dalle ore 15 alle ore 17.

30 gennaio: dall’idea alla start-up, come creare un progetto concreto.

20 febbraio: business model & storytelling; 13 marzo: innovazione, territorio & finanza; 27 marzo: Pitch day finale con la presentazione del progetto davanti alla commissione. Il migliore otterrà una consulenza continuativa gratuita, da parte degli esperti Confeserfidi, per un anno.

