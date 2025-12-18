Nasce a Ragusa la Galleria Iblea Symposium: nuovo polo culturale tra arte, artigianato e innovazione

Ragusa si arricchisce di un nuovo e significativo spazio dedicato all’arte e alla creatività. Sabato 20 dicembre alle ore 19.30 inaugura Galleria Iblea Symposium, un luogo di relazione, sperimentazione e dialogo culturale promosso dall’Associazione Symposium Iblea.

Situata nel cuore del centro storico, in via Sant’Anna 196, la Galleria nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento di artisti, artigiani e creativi del territorio, offrendo uno spazio aperto all’incontro tra pittura, scultura, arti visive e linguaggi contemporanei.

La struttura dispone di oltre 150 metri quadrati di spazio espositivo, pensato come laboratorio dinamico in cui le opere non sono soltanto esposte, ma raccontate attraverso il percorso e la visione degli autori. Accanto allo spazio fisico, la Galleria Iblea Symposium introduce anche una piattaforma digitale innovativa, che consentirà ad artisti locali e nazionali di creare gratuitamente un profilo personale e una galleria virtuale interattiva, ampliando la visibilità delle opere su scala nazionale e internazionale.

L’inaugurazione sarà accompagnata da una mostra collettiva che vedrà protagonisti 20 artisti selezionati del territorio, offrendo al pubblico un primo sguardo sulla ricchezza e sulla varietà delle espressioni creative iblee. All’evento parteciperanno anche figure istituzionali, rappresentanti politici e realtà imprenditoriali locali, a conferma del valore culturale e sociale del progetto per la comunità.

La Galleria Iblea Symposium si propone inoltre come punto di riferimento stabile per la promozione culturale, con un calendario di eventi gratuiti, laboratori e attività artistiche già in programma per il 2026. Un nuovo presidio culturale che guarda al futuro, coniugando tradizione, innovazione e partecipazione.

