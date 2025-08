Movida sicura a Santa Croce: parte il bus gratuito per mare, eventi e discoteca

Sicurezza, mobilità e divertimento. Sono queste le parole chiave dell’iniziativa “Vai col bus – Insieme in Sicurezza”, promossa dal Comune di Santa Croce Camerina con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Un progetto concreto che mette al centro i giovani e i turisti, offrendo un servizio di trasporto gratuito, sicuro e comodo verso la fascia costiera e i principali poli del divertimento notturno della zona. Come si ricorderà, il progetto del Libero Consorzio ha previsto l’assegnazione di 15 mila euro per ciascun Comune della provincia affinchè vengano attivati degli autobus per permettere a chiunque di viaggiare in sicurezza, evitando l’uso delle auto private.

Due le linee principali attivate per tutto il mese di agosto:

Linea Santa Croce – Punta Secca

Attiva dalle 19:30 all’1:30, con partenza dal Piazzale della Solidarietà e arrivo in Piazza Vigata a Punta Secca.

Operativa tutti i giorni di agosto, ad eccezione del 4, 12, 14, 18, 20, 25 e 26 agosto.

Linea Santa Croce – Punta Secca – Caucana – Casuzze – Koala Maxi

Partenze alle 23:30 e 00:15 dal Piazzale della Solidarietà, ritorno previsto alle 3:30 e 4:15.

Attiva nei weekend di agosto (venerdì, sabato e domenica) a partire da domenica 3 fino al 31 agosto.

“Stiamo offrendo una possibilità concreta ai nostri giovani: spostarsi senza rischi, in autonomia, per vivere la movida in modo responsabile”, ha dichiarato il sindaco Peppe Dimartino.

