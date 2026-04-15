Asilo nido innovativo a Santa Croce: doppio finanziamento e struttura quasi pronta

Procedono verso la fase conclusiva i lavori per il nuovo asilo nido comunale di via Iozzia a Santa Croce Camerina, un’opera strategica per il territorio finanziata attraverso il PNRR con un investimento pari a 2,6 milioni di euro.

La struttura, attesa da tempo dalla comunità, è ormai nelle fasi finali di realizzazione e si prepara a diventare un punto di riferimento per le famiglie e per i servizi educativi destinati alla prima infanzia.

Dal cantiere arriva anche una nuova importante notizia: il Comune ha ottenuto un ulteriore finanziamento da 346 mila euro destinato alla fornitura di arredi didattici innovativi. Le dotazioni permetteranno di completare l’asilo con strumenti educativi moderni e tecnologie avanzate, rendendo la struttura tra le più aggiornate del territorio.

A darne comunicazione è il sindaco Peppe Dimartino, che sottolinea il valore strategico dell’intervento per la crescita dei servizi alla cittadinanza.

Il sindaco ha poi annunciato il nuovo risultato ottenuto sul fronte dei fondi: “Abbiamo ottenuto 346 mila euro per arredi didattici innovativi. Siamo rientrati tra i 1.778 asili selezionati in tutta Italia per questo finanziamento, un risultato importante per la qualità dell’offerta educativa”.

Il contributo rientra nel programma nazionale “Scuola e Competenze” ed è stato ottenuto grazie a una candidatura congiunta con il Comune di Acate, una collaborazione istituzionale che ha permesso di raggiungere i requisiti richiesti dal bando.

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