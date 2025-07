“Vai col bus, sei più sicuro”: servizio navette notturno gratuito per i giovani della provincia

Un bus contro l’incoscienza. Una corsa gratuita per dire basta alle notti segnate da sirene, lacrime e silenzi. Parte ad agosto l’iniziativa “Insieme: vai col bus, sei più sicuro”, la nuova campagna di sensibilizzazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che mira a salvare vite, offrendo ai giovani un’alternativa concreta alla guida notturna, spesso sotto l’effetto dell’alcol.

Ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 20 alle 4 del mattino, navette gratuite collegheranno i principali centri della provincia con i locali del litorale ibleo. L’obiettivo: garantire un ritorno sicuro, evitare tragedie, proteggere chi – per leggerezza o fatalità – rischia di non tornare mai più.

L’idea è nata dal consigliere provinciale e sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, con il supporto del consigliere Angelo Galifi, e ha trovato pieno sostegno politico nella maggioranza del Consiglio. Ma il progetto non si ferma all’attivazione di un servizio: è un segnale forte, una risposta concreta al fenomeno delle stragi del sabato sera, che ancora oggi macchiano le cronache locali.

I Comuni? Devono fare la loro parte

Il Consorzio ha invitato i Comuni della provincia a segnalare entro tre giorni le tratte prioritarie da attivare. La mappa definitiva sarà costruita attraverso una riunione operativa con i rappresentanti municipali. Più collaborazione, più sicurezza.

Un piano integrato e vigilato

Il servizio sarà totalmente gratuito per gli utenti, in collaborazione con agenzie di vigilanza, associazioni di volontariato e un numero verde di supporto. La comunicazione sarà capillare, con una campagna su social, media locali e istituzioni scolastiche.

La copertura finanziaria sarà garantita tramite le variazioni di bilancio in approvazione nel prossimo Consiglio provinciale. Dati alla mano, la fascia oraria tra mezzanotte e le 5 del mattino è tra le più critiche per incidenti legati all’abuso di alcol e alla guida notturna. “Non possiamo più restare a guardare – conclude la presidente Schembari –. Vogliamo che agosto sia un mese di festa, non di lutto”.

