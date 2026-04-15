Dragaggio del porto turistico di Pozzallo ancora fermo e cresce la polemica: “Situazione inaccettabile”

Il tema del dragaggio del porto turistico di Pozzallo torna al centro dell’attenzione istituzionale e politica. Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, l’ingegnere Di Sarcina, ha convocato una riunione operativa per lunedì 20 aprile 2026 presso la sede dell’Autorità Portuale.

Al tavolo tecnico saranno presenti la Capitaneria di Porto, gli operatori portuali interessati, la ditta affidataria dell’appalto e il senatore Salvo Sallemi, a testimonianza della rilevanza strategica dell’intervento per il territorio.

Il punto centrale della riunione riguarda l’avanzamento dell’iter per il dragaggio del porto turistico, un’opera attesa da tempo e considerata fondamentale per la piena funzionalità dello scalo e per il rilancio delle attività portuali e turistiche.

Tuttavia, l’ultima prescrizione del Comitato Tecnico Scientifico regionale ha introdotto un ulteriore monitoraggio ambientale, che ha comportato un inevitabile slittamento dei tempi. L’avvio dei lavori è ora previsto per il 18 maggio 2026.

Un rinvio che solleva forti perplessità e preoccupazioni, soprattutto in vista della stagione estiva. “Un’altra stagione compromessa e tutto questo è inaccettabile”, è il commento del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che sintetizza il clima di crescente tensione attorno all’opera

L’Amministrazione comunale ha annunciato che vigilerà attentamente su ogni fase dell’iter burocratico, con l’obiettivo di rispettare almeno la nuova data di avvio dei lavori e scongiurare ulteriori ritardi.

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