A Monterosso Almo ecco come i bambini raccontano la Vergine Maria Addolorata

Colori, fantasia e tanta emozione: sono gli ingredienti della terza rassegna dedicata alla Festa degli Angeli, dove i veri protagonisti sono i bambini della scuola elementare, capaci di raccontare la tradizione con uno sguardo puro e autentico.

Attraverso disegni, poesie e piccoli elaborati, gli alunni hanno dato forma alla loro idea della Vergine Maria Addolorata, offrendo interpretazioni semplici ma profondamente sentite. Colpiscono in particolare i lavori dei più piccoli, come quelli della prima elementare, dove il “baiardo” prende vita tra linee essenziali e colori vivaci, diventando simbolo di una devozione già radicata anche nei cuori più giovani.

Gli elaborati sono esposti per tutto il periodo della festa nella chiesa madre, trasformando lo spazio sacro in una piccola galleria di emozioni e creatività. Un’iniziativa resa possibile grazie all’impegno dei maestri, che anche quest’anno hanno accompagnato i bambini in questo percorso educativo e spirituale.

Questa sera, mercoledì, alle 19:30, saranno proprio i piccoli artisti a presentare i loro lavori, condividendo con la comunità il significato delle loro creazioni.

A seguire, dopo la messa celebrata da don Franco Ottone, spazio alla rassegna “I bambini raccontano Maria”: gli alunni del plesso “San Giovanni Bosco” animeranno la serata con canti, poesie e riflessioni, testimoniando come la devozione mariana continui a vivere e rinnovarsi attraverso le nuove generazioni.

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