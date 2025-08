Morto il vescovo mons. Giuseppe Malandrino. E’ stato alla guida della Diocesi di Noto dal 1998 al 2007

di Pinella Drago – Chi non ricorda mons. Giuseppe Malandrino, nato a Pachino ma consacrato vescovo nella città di Modica il 26 gennaio del 1980, città alla quale era particolarmente legato e nella quale aveva tantissimi amici. Oggi, nel giorno santo in cui la Diocesi di Noto celebra la solennità di Maria SS. Scala del Paradiso, il Signore ha chiamato a Se’ Mons. Giuseppe Malandrino. Tutti hanno avuto modo conoscere la sua grande devozione per la Madonna della Scala ed il suo profondo attaccamento per il Santuario. La sua morte in questa giornata particolare è la conferma del suo amore filiale per la Vergine e, sicuramente, la ricompensa per il suo ministero da Lei benedetto. “Pastore di questa nostra amata terra, ha accompagnato tutti noi in anni preziosi in cui l’umanità tutta si affacciava al nuovo millennio – ha scritto il vescovo mons. Salvatore Rumeo ricordandolo – vero custode e profeta dal cuore paterno ,ha guidato gli anni successivi al crollo della nostra cattedrale, segno della comunità diocesana”.

Nato a Pachino il 12 luglio del 1931, è stato ordinato sacerdote il 19 marzo del 1955. Il 30 novembre del 1979 era stato eletto Vescovo di Acireale da Giovanni Paolo II e la consacrazione a questo ministero della Chiesa risale al 26 gennaio del 1980 nella città di Modica. Nell’89 è stato eletto dal Consiglio Permanente della CEI membro della Commissione Episcopale per i Problemi sociali e del lavoro e nel 1995 dal Consiglio Permanente della CEI è stato indicato membro della Commissione per il servizio della Carità. Il 19 giugno del 1998 era arrivato a Noto, nella cui chiesa aveva operato da sacerdote, vestendo l’incarico di vescovo della diocesi netina. Il 6 ottobre del 2007 aveva lasciato il servizio pastorale della Diocesi di Noto.

L’orientamento pastorale del vescovo mons. Giuseppe Malandrino lo troviamo nel suo motto programmatico “Dei Verbum audiens” con il quale sollecita all’ascolto della Parola di Dio. Particolare attenzione ha rivolto alla catechesi, una delle tre “C” sulle quali ha puntato spesso nelle sue predicazioni: catechesi, conversione, comunione. Mons. Giuseppe Malandrino è morto ad Acireale, nella città dove ha vissuto la sua vecchiaia dopo aver concluso il suo mandato di ottavo vescovo della Diocesi acese.

Le esequie saranno celebrate martedì 5 agosto alle 16 nella cattedrale di Acireale e giovedì 7 agosto alle 16 nella cattedrale di Noto.



© Riproduzione riservata