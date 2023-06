Morte dell’avolese Corrado Roccaro: iniziato a Ragusa il processo a carico di due medici

Iniziato il processo davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa per il decesso di un agente di commercio, l’avolese Corrado Roccaro, all’epoca 59enne, avvenuto al reparto di Rianimazione dell’Ospedale Giovanni Paolo II a seguito di complicazioni sopraggiunte dopo un intervento di ablazione atriale programmato per una recidiva di fibrillazione. Due sono i medici finiti a processo: Giuseppe Campisi e Michele Torre, difesi dagli avvocati Guglielmo Barone (il primo) ed Enrico Trantino e Fabrizio Cavallo (il secondo), che sono stati rinviati a giudizio il 17 febbraio del 2021. I famigliari si sono costituiti parte civile attraverso gli avvocati Adriana Luminoso e Alvise Troja.

L’IPOTESI DELL’ACCUSA

Secondo l’ipotesi accusatoria i due medici non avrebbero gestito adeguatamente le complicazioni insorte dopo l’intervento che secondo l’accusa, per negligenza e imperizia, avrebbero poi causato il decesso del paziente. L’uomo venne ricoverato il 6 gennaio del 2019 e il giorno successivo venne operato. Dall’intervento ne derivò una perforazione cardiaca, che provocò un versamento pericardico per il quale entrò nuovamente in sala operatoria e fu vittima di una serie di complicazioni che portarono poi l’uomo nel reparto di Rianimazione dove il 18 gennaio 2019 venne accertata la morte cerebrale. A seguito della denuncia dei parenti, vennero effettuate delle indagini interne e una ispezione dell’Assessorato regionale alla Sanità. I difensori di Torre hanno deciso di avvalersi nel processo, della consulenza del professore Cristoforo Pomara, ordinario di Medicina legale dell’Università di Catania e direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina legale dell’Azienda ospedaliera universitaria del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. I difensori di Campisi si avvarranno della consulenza del cardiologo Bruno Francaviglia.

IL CALENDARIO DELLE UDIENZE

Udienza interlocutoria quella di ieri in cui il giudice ha respinto quali responsabili civili nel processo penale, la citazione di Asp e di una compagnia assicurativa. Calendarizzate le prossime due udienze: il 26 marzo 2024 saranno sentiti i primi 4 testi dal pubblico ministero; il 14 maggio è previsto l’esame dei consulenti del pubblico ministero e l’esame degli imputati.