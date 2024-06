Inaugurato il parcheggio di Largo San Paolo a Ragusa Ibla con 51 posti auto

È stato inaugurato ieri mattina il riqualificato parcheggio di Largo San Paolo a Ragusa Ibla, un importante progetto che offre 51 nuovi posti auto in uno dei borghi più suggestivi della Sicilia. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco Peppe Cassì insieme a numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

“A Ibla, come in qualunque borgo d’arte o centro storico, 51 parcheggi in più sono estremamente utili,” ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì. “Dopo un’attività di consolidamento e di manutenzione, che ha interessato non solo la struttura ma anche gli impianti e la segnaletica, questa nuova zona di sosta è pronta per essere utilizzata, in concomitanza con l’inizio della stagione turistica. È una risorsa preziosa che si aggiunge al lavoro continuo per il parcheggio multipiano di via Peschiera, portato avanti in sinergia tra più Enti e Assessorati.”

L’importanza strategica del nuovo parcheggio



L’assessore ai centri storici Giovanni Gurrieri ha sottolineato l’importanza strategica del nuovo parcheggio per la mobilità urbana: “Il parcheggio di Largo San Paolo sarà un punto strategico per la nostra mobilità. Grazie alle splendide scale che conducono al Carmine e alla fermata del nuovo servizio di trasporto pubblico, che partirà il 17 giugno, sarà possibile lasciare comodamente l’auto qui per raggiungere sia la parte superiore storica che il cuore di Ibla. Il parcheggio prevede anche 10 stalli per i motocicli e 2 per persone con disabilità. Questo intervento rientra in un’azione generale di riqualificazione del quartiere, che include il ripristino del percorso verso l’antica macina, la realizzazione del marciapiede e il restauro del belvedere di via Risorgimento. Inoltre, con la collaborazione dell’Assessorato allo Sviluppo economico, il prossimo restauro dell’ex Macello di Largo San Paolo lo trasformerà in un polo per la mobilità alternativa”.



L’apertura del parcheggio di Largo San Paolo rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sosta e mobilità per residenti e turisti, contribuendo a migliorare l’accessibilità e a valorizzare ulteriormente uno dei centri storici più affascinanti dell’isola.

