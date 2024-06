“A Priolo non c’era un canestro” presentato a Ragusa il libro di Santino Coppa. E nasce anche un progetto

È stato presentato a Priolo mercoledì 29 maggio al Centro Sociale Polivalente, e a Ragusa giovedì 30 al PalaPadua (ex PalaZama), il libro di Santino Coppa, scritto insieme al giornalista Domenico Occhipinti, “A Priolo non c’era un canestro – Trogylos, un miracolo tra le ciminiere” edito dalla casa editrice ragusana Operaincerta. A condurre la presentazione priolese il giornalista Umberto Teghini mentre a Ragusa a condotto il giornalista Salvatore Cannata. Più che delle classiche presentazioni, si è trattato, in entrambe le serate, di un abbraccio collettivo fra il coach e le tante ex giocatrici, tecnici e dirigenti che hanno popolato i due impianti. Un amarcord emozionante che coinvolto le cento e più persone sedute simbolicamente sul parquet di tante partite e poi nel luogo dove la squadra conquistò il primo storico scudetto. Due momenti vissuti intensamente in un presente che ha visto Santino Coppa impegnato a Malta dove ha vinto il campionato nazionale. L’ennesimo successo prima di annunciare il rientro a Priolo. A proposito del ritorno a casa è stato annunciato, alla presenza del Sindaco Pippo Gianni, che c’è in cantiere un grande progetto per riportare in campo il grande basket, nuovamente guidato da Coppa. A Ragusa anche la presenza del Sindaco Peppe Cassì, nelle vesti di protagonista in campo proprio al PalaPadua con la Virtus Ragusa. C’è stata anche l’occasione di fare anche un grosso in bocca al lupo alla squadra della presidente Sabrina Sabatini, allenata dal coach Gianni Recupido, che da domenica contenderà a Capo d’Orlando un posto in Serie B nazionale.

Passato e presente che si toccavano costantemente e, col nuovo progetto priolese, uno sguardo ambizioso al futuro per il bene della pallacanestro siciliana.



