La vetta della classifica per la Meerkat basket Scicli nel campionato Dr1 Sicilia

La squadra si è imposta con il risultato di 78-42 sulla PGS posizionandosi prima in classifica. L’ottava giornata di campionato è stata da incorniciare per la prestazione maiuscola dei giovani della Meerkat. Sono stati loro a dominare l’intero arco della partita confermando l’ottimo stato di forma che stanno attraversando. Si è visto dopo l’iniziale 11-0 per i padroni di casa che per i ragazzi del coach Ninni Gebbia è stata una scossa. Pronto, infatti, è stata la ripresa che ha cambiato il volto della partita con la Meerkat che, grazie ad una solida difesa ed ai tiri da fuori di Boiardi e Guastella, ha colmato il gap ribaltando il risultato. La difesa a zona orchestrata dall’esperto Gebbia ha mandato in tilt l’attacco della PGS, mentre l’attacco degli sciclitani ha preso il largo nel secondo quarto, grazie a percentuali straordinarie al tiro da 3 punti: alla fine della partita, saranno ben 11 le triple realizzate. Nel terzo quarto, il protagonista è stato Lonatica, autore di 12 punti personali in pochi minuti, che hanno scavato un solco incolmabile. La Meerkat ha continuato a dilagare nell’ultimo periodo, toccando il massimo vantaggio di +38, con una prestazione corale che ha unito solidità difensiva e gioco di squadra. Il prossimo turno vedrà gli sciclitani a riposo, prima di tornare in campo il 22 dicembre per l’ultima sfida dell’anno in casa con l’Aci Bonaccorsi.

Tabellini: Lonatica 19, Boiardi 15, Turtinen 14, Guastella 10, Cannizzaro 10, Romeo 6, Vigoriti 4, Sorrentino ne, Giannone ne

Statello ne.

© Riproduzione riservata