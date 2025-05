Colpaccio dell’Olympia Comiso contro l’Alfa Catania

di Francesca Cabibbo – Basket play off serie C

Colpaccio dell’Olympia basket Comiso nei play off del campionato maschile di pallacanestro, serie C unica. La squadra allenata da Mike Del Vecchio ha vinto fuori casa contro l’Alfa Catania: è la gara1 xdel secondo turno dei play off e l’Olympia ha affrontato la squadra capolista, quella che ha condotto e chiuso in testa il campionato. Una gara che era proibitiva sulla carta ma che l’Olympia ha interpretato molto bene, con Iurao in grande spolvero e autore di ben 23 punti e con un’attenta difesa, che ha bloccato il gioco della squadra avversaria. Olympia ha vinto per 86 – 83. Questi i migliori realizzatori: Iurato 23, Provenzani 18, Sindoni 17, D’Arrigo 11.

L’Olympia è già al secondo turno dei play off. Ha chiuso il campionato al quarto posto e nel primo turno dei play off ha affrontato ed eliminato il Cus Catania. Nel secondo turno sta affrontando la prima in classifica, un’altra catanese: mercoledì prossimo è in programma la gara di ritorno al Paladavolos. Il Catania dovrà cercare il riscatto. In caso dui successo, l’Olympia conquisterebbe, in maniera assolutamente inaspettata, il passaggio del turno.

