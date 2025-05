In palio la promozione in serie C. Domenica la Meerkat Basket Scicli incontra in casa la PGS Catania

E’ tutto pronto per gara 1 della finale playoff di DR1 Sicilia tra Meerkat Scicli e PGS Catania. L’appuntamento è per le 19 di domenica al Geodetico di Jungi. Una gara decisiva che, per i locali della dirigenza Ficili-Lonatica-Cannata, si gioca in casa e che prevede l’incontro con gli atleti del PGS Catania i quali a Scicli arrivano in grande forma e gasati dopo aver ribaltato la semifinale contro la Virtus Ragusa, espugnando il Palapadua nella gara 3 e sovvertendo i pronostici.

Sul parquet del geodetico gli ospiti viola si presentano con una squadra aggressiva e competitiva grazie ad una panchina lunga e profonda, guidata dall’esperienza di Consoli e Virzì, unita al talento emergente di Delia, Di Mauro e Palermo. Ad attenderli i ragazzi di Ninni Gebbia che hanno raggiunto, meritatamente, la finale e che cercheranno di giocarsi al massimo le sue chance di promozione, facendo leva sul fattore campo finora decisivo: quel Geodetico di via Foscolo al villaggio Jungi rimasto inespugnato per tutta la stagione. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria per i padroni di casa: Sorrentino e Cannizzaro, reduci da risentimenti muscolari dopo la battaglia di gara 2 ad Acireale, si sono allenati regolarmente e saranno a disposizione, come Guastella, guarito dall’influenza. Ingresso gratuito domenica al Geodetico.

© Riproduzione riservata