Il momento d’oro per gli Under 14 della Ciavorella Scicli nel campionato del girone Rg-Sr

Ai ragazzi del coach Santo Carestia è andata la vittoria sull’Olimpia Domenico Savio di Ragusa con il punteggio di 61 a 28 a conclusione di una gara dominata sin dall’inizio imponendo ritmo e intensità su entrambi i lati del campo. Il primo quarto si è concluso con un netto 18-5 in favore della Ciavorella, che ha subito mostrato grande concentrazione e lucidità offensiva. Il copione si è ripetuto anche nel secondo periodo, vinto dai padroni di casa con un parziale di 17-4, che ha praticamente indirizzato la partita. Nel terzo quarto, l’Olimpia ha tentato una timida reazione ma la Ciavorella ha mantenuto il controllo aggiudicandosi il parziale per 13-8. Anche l’ultimo quarto si è chiuso in favore dei ragazzi di Carestia, che gestiscono bene il vantaggio e fissano il punteggio finale con un 13-11. La squadra sciclitana nel suo collettivo è stata brava ed è stata capace di esprimere un basket dinamico e ben organizzato. Miglior realizzatore dell’incontro è stato Stefano Donzella, 19 punti al suo attivo, autore di una prestazione solida e concreta. Da sottolineare anche l’ottimo apporto di Nicolò Zarbi, che ha chiuso la partita con 12 punti a referto. Con questa vittoria, la Ciavorella conferma la sua crescita e conclude il campionato con una prestazione che fa ben sperare per il futuro del vivaio sciclitano.

I parziali di gara:(18-5), (17-4), (13-8), (13-11).

I tabellini:

Ciavorella: Scivoletto Ottavio (10 punti), Lutri Gabriele (4 punti), Causarano Giorgio (8 punti), Zarbi Nicolò (12 punti), Iemmolo Carmelo, Panatteri Giuseppe (8 punti), Grimaldi Nicolò, Ventura Francesco, Donzella Stefano (19 punti), Santangelo Guglielmo, Iacono Alessandro, Gennuso Giovanni.

© Riproduzione riservata