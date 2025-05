Gli Under 17 della Ciavorella basket vincono contro l’Olympia Comiso

Successo nell’ultima gara di campionato per la formazione Under 17 della Ciavorella Scicli che si è imposta in trasferta sull’Olympia Comiso con il punteggio finale di 59 a 64. E’ stato un incontro combattuto fino all’ultimo, che ha visto la squadra sciclitana mantenere sempre un piccolo margine di vantaggio nei vari momenti dell’incontro. Il primo quarto si è concluso con la Ciavorella avanti 13 a 17, un avvio positivo che ha dato fiducia ai ragazzi. Anche nel secondo parziale la squadra ha mantenuto il controllo, andando all’intervallo lungo sul punteggio di 28 a 34. La partita si è fatta ancora più intensa nel terzo quarto ma la Ciavorella è riuscita a conservare il vantaggio, chiudendo la frazione sul 44 a 49. Nell’ultimo periodo, le due squadre hanno lottato punto a punto, ma il parziale in equilibrio (15 a 15) ha permesso agli ospiti di portare a casa la vittoria. Da segnalare l’ottima prova collettiva della Ciavorella, che ha dimostrato concentrazione e determinazione per tutti i quaranta minuti. Miglior realizzatore dell’incontro è stato Vincenzo Sammito, autore di 26 punti. “Una vittoria che conclude positivamente il percorso della Ciavorella Scicli nel campionato Under 17 – ha commentato il coach Santo Carestia – ciò a conferma della crescita del gruppo e del buon lavoro svolto dallo staff tecnico”.

I parziali di gara: (13-17), (15-17), (16-15), (15-15).

Il tabellino della Ciavorella: Vincenzo Sammito (26 punti), Lorenzo Giurdanella (11 punti), Luigi Guastellini (2 punti), Nicolò Nicoscia (5 punti), Alessandro Manenti. Pietro Cappadonna (2 punti), Andrea Manenti Andrea, Ventura Angelo (18 punti).

