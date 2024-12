La Volley Modica prepara la sfida alla capolista, a Sorrento per continuare a crescere

L’Avimecc Modica si prepara a una sfida di grande prestigio e difficoltà nel prossimo turno del campionato, affrontando la capolista Romeo Sorrento. Dopo il successo al tie-break contro Castellana Grotte, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano sono tornati ad allenarsi al “PalaRizza” per prepararsi al meglio a quella che il tecnico definisce una “tappa per scalatori”.

Momento positivo per i Galletti modicani

La vittoria sofferta contro Castellana Grotte ha evidenziato il carattere e la crescita della squadra. Nonostante le difficoltà iniziali della stagione, il lavoro di Distefano e del suo staff sta dando i suoi frutti, con la squadra che ha iniziato a esprimere il proprio potenziale sia in termini di qualità del gioco sia nella capacità di rimanere concentrata nei momenti decisivi.

Il successo al tie-break contro un avversario solido è stato frutto di determinazione e resistenza, con il Modica capace di rimontare e prevalere nei momenti cruciali. Distefano ha sottolineato come il team stia lavorando per mantenere questa mentalità combattiva, elemento fondamentale per affrontare la sfida contro una squadra imbattuta come il Sorrento.

Preparazione per la sfida contro Sorrento

La partita di domenica rappresenta una vera e propria prova del fuoco. La capolista è in forma straordinaria, con otto vittorie piene su otto partite. Nonostante ciò, il momento positivo e la crescita mentale e tecnica dell’Avimecc Modica spingono la squadra a non arrendersi prima di scendere in campo. Distefano, consapevole della forza degli avversari, invita i suoi giocatori a concentrarsi sulla prestazione piuttosto che sui risultati, mantenendo alta l’intensità e lavorando sui dettagli per provare a giocarsela “a viso aperto”.

Le parole del coach

Distefano ha evidenziato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare ogni gara con la mentalità giusta:

“Siamo una squadra che non si vuole mai arrendere. I ragazzi lavorano su questo in settimana e i progressi si vedono. Contro Sorrento sappiamo che troveremo una squadra che concederà poco, ma siamo pronti a dare il massimo per giocarci le nostre possibilità”.

La sfida rappresenta un banco di prova per misurare la crescita del gruppo e alzare ulteriormente l’asticella delle ambizioni stagionali.

