A fuoco alcuni copertoni davanti ad una civile abitazione ad Acate: indagini in corso

Un incendio si è verificato ad Acate, intorno alle 2 del mattino. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sono stati dati alle fiamme alcuni copertoni, davanti a una civile abitazione.

L’incendio

Le fiamme hanno danneggiato la porta d’ingresso della casa e la porta-finestra di un balconcino adiacente. Al momento, non si esclude alcuna pista. Indagini in corso.

