Più notti tropicali e meno pioggia: misurati i primi cambiamenti climatici a Ragusa

Piove di meno e ce ne siamo accorti. Fa più caldo e lo sappiamo bene. Ora però conosciamo i dettagli: di millimetri, di gradi, giorni e altre misure.

L’Istat ha messo ordine ai dati meteorologici raccolti in 17 anni nei capoluoghi di provincia italiani, dando vita a un rapporto climatico su medio periodo.

La scienza considera il clima quale insieme statistico delle condizioni meteo raccolti in 30 anni. In questo caso ne sono stati considerati poco più della metà. Occorre attendere altri 13 anni affinché questi dati siano assorbiti in un sistema climatico di norma scientifica, ma è indizio di ciò che potrebbe accadere nei prossimi decenni.

Mentre per le città capoluogo di Regione sono disponibili i numeri dal 1971, Ragusa è tra le città censite nel periodo 2006-2022. Ecco cosa esce fuori da una prima lettura.

La differenza delle precipitazioni

Tra il periodo 2006-2015 e il 2022 la differenza delle piogge è di 276,5 millimetri in meno. Fino a dieci anni fa le precipitazioni registrate nel capoluogo ibleo sono state di 802,5 millimetri l’anno, scese agli appena 526 mm di due anni fa. Si tratta di un valore medio, perché ci sono stati anni in cui è piovuto di più, come nel 2011 (1.050,9 mm) e nel 2015 (947,8 mm). In tutto questo sono aumentati i giorni senza pioggia, ben 314 su 365 (+21); scesi, ovviamente, i giorni di pioggia, dalla più piccola (-20) alla più intensa (-1), e i giorni piovosi consecutivi: 4 (-2).

Estate più lunga di quasi un mese

In questi giorni abbiamo un assaggio delle temperature delle prossime settimane. Le statistiche dicono che nel periodo considerato, a Ragusa città è stato registrato un aumento di 0,1 gradi nelle temperature medie (15,5°), con una massima di 36,5° (+ 0,5°) nel 2022.

Le notti tropicali (cioè con temperatura minima di 20 gradi) sono state decisamente di più (51 contro 40), i giorni tipicamente estivi sono saliti a 120 (+24,7). In pratica, abbiamo quasi un mese d’estate in più.

Di contro, nel 2022 sono stati misurati 8 giorni di gelo (+4), quando la minima percepita è stata di -2,1.



© Riproduzione riservata