Vittoria: cerca di dar fuoco alla casa e fugge, quattro persone ustionate

Fiamme in un’abitazione di Vittoria alle prime luci dell’alba. Un uomo, originario della Tunisia, avrebbe appiccato il fuoco nella propria abitazione in piazza dell’Unità a Vittoria. Quattro persone, suoi familiari, sono rimaste ustionate e si trovano in questo momento all’ospedale di Vittoria. L’uomo, per il momento, ha fatto perdere le sue tracce e la Polizia lo sta cercando.

Non si conoscono ancora le cause dell’accaduto

Gli agenti del commissariato stanno cercando di far luce su quanto accaduto nella casa del quartiere Trinità, quasi limitrofa all’ex chiesetta sconsacrata che dà nome anche al quartiere. Non si conoscono ancora le cause dell’accaduto, se cioè si sia trattato di un incidente o se l’incendio sia opera dell’uomo che, per il momento, avrebbe fatto perdere le sue tracce.

Pare che nella famiglia ci fossero da tempo dei contrasti, con ogni probabilità sfociati nell’episodio di questa notte. I familiari sono stati ricoverati e sono tutti in prognosi riservata per le ustioni. Una sorella trasferita è stata trasferita al Cannizzaro, mentre la mamma e l’altra sorella in rianimazione a Vittoria e il papà all’ ospedale Ragusa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e rilevato i danni. Il calore ha danneggiato soffitti e controsoffitti.

Contributo fotografico: Franco Assenza

