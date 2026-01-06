Monumenti sfregiati a Noto: scatta la denuncia. Il sindaco promette tolleranza zero

Sfregi e danneggiamenti nel cuore del centro storico di Noto, patrimonio riconosciuto a livello internazionale, hanno acceso l’indignazione della comunità e delle istituzioni. Alcune parti di monumenti cittadini sono state prese di mira da ignoti vandali, lasciando segni evidenti di degrado in una delle aree più rappresentative della città barocca.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato il sindaco Corrado Figura, che ha diffuso sui social le immagini dei danni, accompagnandole con parole dure e senza appello. Per il primo cittadino si tratta di “uno sfregio inaccettabile” e di un gesto che colpisce non solo i beni materiali, ma l’identità stessa della città.

“È un insulto al nostro patrimonio, alla nostra storia e a tutti i cittadini che amano e rispettano Noto”, ha sottolineato Figura, rimarcando come simili atti non possano essere liquidati come semplici bravate. “Deturpare il cuore del centro storico con questo squallore non è una bravata, è un reato contro la comunità”, ha aggiunto.

L’amministrazione comunale ha già attivato le procedure necessarie per risalire ai responsabili. Grazie al sistema di videosorveglianza presente in città, l’autore o gli autori del gesto potrebbero essere individuati a breve. Il sindaco ha assicurato che non ci saranno sconti: chi ha danneggiato i monumenti sarà perseguito in ogni sede consentita dalla legge.

“Non daremo tregua a chi ha compiuto questo gesto”, ha ribadito Figura, annunciando che i responsabili saranno chiamati a rispondere anche economicamente dei danni causati. “Pagheranno fino all’ultimo centesimo per il ripristino dei luoghi”, ha concluso, lanciando un messaggio chiaro a chi pensa di poter colpire la bellezza di Noto restando impunito.

L’episodio riapre il dibattito sulla tutela del patrimonio storico e artistico e sull’importanza del rispetto dei beni comuni, soprattutto in città come Noto, dove la bellezza non è solo un valore culturale ma anche un elemento fondamentale dell’identità e dell’economia locale.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata