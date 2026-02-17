Monterosso Almo, quattro assunzioni al centro della polemica: è scontro in Consiglio

Partecipata seduta del consiglio Comunale di Monterosso Almo, svoltosi il 16 febbraio 2026 presso il Centro Giovanile, con all’ordine del giorno la recente selezione di personale a tempo determinato tramite agenzia interinale, da parte dell’amministrazione comunale ed oggetto di contestazioni politiche da parte della minoranza. I consiglieri di opposizione hanno chiesto di sapere se i criteri di selezione sono stati debitamente pubblicizzati e se lee procedure rispettavano pienamente norme e regolamenti.

Le risposte fornite dall’amministrazione non sono state a loro giudizio esaustive in quanto lamentano che non sono stati forniti i chiarimenti specifici sulla trasparenza del p e ha tentato di attribuire responsabilità all’opposizione. I consiglieri di minoranza hanno dichiarato che, in assenza di risposte scritte complete, valuteranno di inviare gli atti alla Procura della Repubblica, al Prefetto e all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In risposta, l’Amministrazione Comunale ha chiarito la piena regolarità dell’iter: le quattro assunzioni – un Istruttore Amministrativo, un Istruttore Contabile, un Educatore Asilo Nido e un Assistente Istruttore Educatore – sono state eseguite in conformità alla Determinazione n. 22 del 19 gennaio 2026 e al contributo straordinario del Ministero dell’Interno e del MEF, destinato al potenziamento del Servizio Sociale Professionale.

Le procedure hanno rispettato il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e sono state gestite tramite trattativa diretta sul sistema MEPA (CIG B9EBBD1E30), affidando la selezione a Randstad Italia S.p.A., garantendo trasparenza, tracciabilità e indipendenza tecnica.

L’Amministrazione ha inoltre espresso solidarietà alle lavoratrici coinvolte, criticando la strumentalizzazione politica dei loro nomi e della loro professionalità, e annunciando la possibilità di tutelarsi legalmente contro eventuali diffamazioni.

