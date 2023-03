Monsignor Rumeo si è insediato: è vescovo di Noto. FOTO E VIDEO

Poco dopo mezzogiorno l’inizio del percorso pastorale da vescovo di Noto per mons. Salvatore Rumeo. Oggi nella cattedrale di Noto, si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo vescovo, celebrata da mons. Russotto, vescovo di Caltanissetta, diocesi da cui proviene Rumeo. Presenti numerosi vescovi tra cui l’arcivescovo di Palermo, mons. Lorefice, anche lui “figlio” della diocesi di Noto, l’arcivescovo di Palermo, mons. Romeo, e naturalmente l’ex vescovo di Noto, mons. Staglianò.

LA CERIMONIA



La cerimonia di insediamento del nuovo vescovo è stata caratterizzata da diverse fasi importanti. In particolare, si è svolta l’unzione del crisma, la consegna dell’anello e la consegna della mitra. Queste fasi simboliche rappresentano rispettivamente la conferma del nuovo vescovo nella sua funzione di pastore, il riconoscimento della sua autorità nella guida della diocesi e il suo ruolo come guida spirituale dei fedeli.

Tra i momenti più toccanti dell’insediamento, si è verificato proprio a mezzogiorno, quando in città suonavano le campane della cattedrale mentre tutte le messe nelle altre chiese sono state sospese.

UN MOMENTO EMOZIONANTE

Tanta emozione e tantissimi partecipanti, anche all’esterno con un maxi schermo, hanno assistito alla cerimonia, testimoniando la grande importanza che riveste il ruolo del vescovo nella comunità cattolica.

Il nuovo vescovo, mons. Salvatore Rumeo, è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità diocesana di Noto. Egli ha espresso la sua gratitudine a tutti i presenti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra tutti i membri della diocesi per il bene della comunità. Ha inoltre esortato i fedeli a vivere la loro fede in modo autentico, cercando sempre di seguire gli insegnamenti del Vangelo e di diffondere l’amore di Cristo a tutti.



L’insediamento del nuovo vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, è stato un momento di grande importanza per la comunità cattolica locale. La cerimonia ha rappresentato un momento di grande emozione e partecipazione, testimoniando l’importanza del ruolo del vescovo nella guida spirituale dei fedeli. La comunità diocesana di Noto ha accolto con grande entusiasmo il nuovo pastore, auspicando un fruttuoso cammino di collaborazione e crescita spirituale.