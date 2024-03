Monica Bellucci, Beyoncè e Jennifer Lopez a Siracusa per un evento D&G

Tre dive a Siracusa: Monica Bellucci, Beyoncè e Jennifer Lopez saranno al parco archeologico dal 4 all’11 luglio per un evento promosso da Dolce&Gabbana. Si tratta di una grande sfilata di moda programmata anche in Piazza Duomo, al Castello Maniace e a Marzamemi.

A organizzare l’evento è la Aditus che ha in gestione la biglietteria del Parco archeologico.

Un evento che, nonostante pare stia suscitando parecchie polemiche per via del fatto che alcune location storiche non sarebbero l’ideale per ospitare eventi di questo tipo, conferma comunque la vocazione della Sicilia a terra di eventi glamour e palcoscenico di star nazionali e internazionali.

