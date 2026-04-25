I mille colori del nuovo asilo di Scicli

Bello e irriconoscibile. Bastano queste due parole per descrivere la trasformazione dell’immobile di San Nicolò di Scicli, i cui lavori di ristrutturazione sono stati ufficialmente ultimati. Quello che un tempo era un edificio austero, destinato a usi istituzionali, oggi rinasce come una struttura moderna, allegra e funzionale, pronta ad accogliere le nuove generazioni. La metamorfosi dell’edificio

Il completamento delle facciate segna la fine di un importante intervento di riqualificazione. L’immobile porta con sé una storia densa: fino ai primi anni Novanta ha ospitato l’Istituto Tecnico Agrario, sotto la storica direzione del preside Vannuzzo Sgarlata, per poi essere riconvertito in sede dell’ufficio del Giudice di Pace.

Oggi, quella storia lascia il posto a una struttura all’avanguardia che si sviluppa su una superficie imponente di ben 1.400 metri quadrati. Il nuovo asilo comunale sarà in grado di ospitare 72 bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 2 anni, offrendo spazi ampi e sicuri. Un gioco di cromie e design

A colpire immediatamente lo sguardo è l’impatto visivo delle nuove facciate. Il grigio del passato è stato sostituito da un dinamico gioco di doghe colorate e cromie differenziate che identificano i vari lati della struttura:

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Il frontespizio: caratterizzato da doghe vivaci e infissi di un rosso acceso. –

Il fianco destro: dove dominano i colori dell’acqua marina. –

Il lato posteriore: immerso in una tonalità di verde. –

Il lato sinistro: acceso da un giallo solare.

Il sopralluogo istituzionale

Per celebrare la fine del cantiere, il sindaco e l’assessore Enzo Giannone hanno effettuato una visita ufficiale alla struttura. Durante il sopralluogo è stata espressa grande soddisfazione per il risultato finale, che restituisce alla comunità uno spazio non solo funzionale alle esigenze delle famiglie, ma anche esteticamente stimolante per i piccoli che lo frequenteranno.

Con la consegna dell’asilo di San Nicolò, il quartiere guadagna un servizio essenziale, trasformando un pezzo di storia locale in un simbolo di ripartenza e attenzione verso l’infanzia.



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