A Ragusa erbacce e degrado nelle aree panoramiche del Carmine: scatta la segnalazione dei cittadini. FOTO

Ancora segnalazioni sullo stato di degrado di alcuni dei luoghi più suggestivi di Ragusa, dove la flora spontanea e la mancata manutenzione stanno compromettendo decoro urbano e fruibilità degli spazi pubblici. A finire sotto osservazione sono tre aree particolarmente frequentate e panoramiche che sovrastano la vallata Santa Domenica nella sua parte finale: la scalinata del Carmine, il percorso pedonale attorno allo sperone del Carmine e la panoramica dei Ponti, proprio sotto il ponte Giovanni XXIII.

Le immagini, inviateci da un cittadino, mostrano erbacce spontanee, sporcizia e una generale sensazione di abbandono che, secondo molti cittadini, richiederebbe una semplice ma costante manutenzione ordinaria. Una situazione che riaccende il dibattito sulla cura degli spazi pubblici e sulla gestione del verde urbano.

Le aree segnalate: luoghi simbolo che chiedono attenzione

La scalinata del Carmine rappresenta uno dei percorsi più caratteristici della città, così come il sentiero pedonale che costeggia lo sperone del Carmine e la celebre panoramica dei Ponti, da cui si gode una delle viste più suggestive sulla vallata.

Proprio per questo, il loro stato attuale appare ancora più evidente agli occhi di residenti e visitatori. Il problema non riguarda solo il decoro estetico, ma anche la sicurezza e la piena accessibilità di questi percorsi, spesso utilizzati quotidianamente.

La richiesta avanzata dai cittadini è chiara: programmare una manutenzione ordinaria e routinaria da parte degli uffici preposti, evitando che il degrado diventi cronico.

La risposta dell’assessore Giovanni Iacono

A intervenire sulla vicenda è stato l’assessore Giovanni Iacono, chiamato direttamente in causa sulla questione. L’assessore ha precisato che, osservando le fotografie, gran parte delle criticità non sembrerebbe riguardare il verde pubblico, quanto piuttosto il servizio di igiene urbana.

Iacono ha inoltre spiegato che la manutenzione ordinaria dei tragitti e della scalinata a ridosso della Casa delle Associazioni era stata affidata a un gruppo scout, che aveva ottenuto in comodato alcuni locali del Carmine. “Non hanno potuto svolgere tale attività per la delimitazione di un cantiere ancora attivo”.

Per questo motivo, la segnalazione è stata trasmessa agli uffici competenti dell’igiene urbana e, per eventuali aspetti legati alla vegetazione arborea, anche all’ufficio del verde pubblico.

Otto squadre attive e monitoraggio quotidiano del verde urbano

L’assessore ha voluto anche sottolineare il lavoro svolto quotidianamente dall’ufficio verde del Comune di Ragusa, evidenziando l’impegno costante nella manutenzione del patrimonio arboreo cittadino.

Secondo quanto spiegato, sono attualmente operative otto squadre che intervengono su un territorio comunale di ben 443 chilometri quadrati, l’undicesimo Comune più esteso d’Italia. Le attività riguardano ville comunali, scuole, impianti sportivi, parchi, viali cittadini, Marina di Ragusa e tutte le frazioni.

“Il lavoro che viene svolto dall’ufficio verde viene inviato ogni sera in una chat comune e pubblicato quotidianamente nel portale del Comune. Ogni quindici giorni viene svolta una relazione agronomica sul lavoro effettuato”.

I cittadini chiedono risposte rapide

Nonostante le spiegazioni istituzionali, resta la richiesta di interventi concreti e tempestivi in luoghi simbolici della città che rappresentano non solo spazi pubblici, ma veri e propri biglietti da visita per Ragusa.

Il tema resta aperto: tra responsabilità amministrative, manutenzione ordinaria e gestione del decoro urbano, i cittadini chiedono che la bellezza naturale della vallata Santa Domenica non venga soffocata dall’abbandono.

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