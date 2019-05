Mondello Cup 2019, dal Nord al Sud in gara a Palermo - Ragusa Oggi

Mondello Cup 2019, dal Nord al Sud in gara a Palermo

Domani, sabato 11 maggio al via la quinta edizione della “Mondello Cup”, la manifestazione sportiva più partecipata in Sicilia, punto di riferimento per l’incoming turistico sportivo. Il trend dei numeri degli atleti provenienti da tutta Italia è sempre in crescita e spiccano anche diverse partecipazioni a livello internazionale. Si daranno battaglia circa 300 atleti, provenienti da tutta Italia per il Triathlon e per l’Aquathlon.

La “Mondello Cup” è ormai ritenuta una delle manifestazioni di Triathlon più belle su scala nazionale in virtù della location suggestiva, la spiaggia di Mondello, dal mare cristallino , baciato dal sempre verde Monte Pellegrino.

La gara avrà inizio con un Triathlon per gli Age Group, su distanza Sprint: 750 metri nel golfo di Mondello, 20 km di bici all’interno del Parco della Favorita e 5 km sul lungomare di Mondello. Mentre le categorie giovanili si batteranno per il podio in un Aquathlon: corsa, nuoto, corsa.

Quest’anno la manifestazione assume anche un aspetto sociale importante, introducendo una sessione di paratriathlon: una competizione di aquathlon giovanile rivolta a giovani atleti con disabilità. Non è una novità per la Now Team che negli altri anni si prodiga costantemente cercando di fare un lavoro altamente inclusivo lavorando senza sosta proprio su giovani disabili.

La “Mondello Cup 2019” è inserita nelle manifestazioni del Comune di Palermo tra i 50 eventi top. Quest’anno viene patrocinata dall’Assessorato Turismo e Sport della Regione, dall’Assemblea Regionale Siciliana, da Confartigianato Turismo e Spettacolo Palermo. L’evento sarà seguito in diretta radio su Radio Time.

Di rilievo la partnership instaurata anche quest’anno con i circoli Club Canottieri Roggero di Lauria e Club Albaria che contribuiranno con un supporto logistico.

Un’altra sinergia che arricchisce la Mondello Cup è la collaborazione con un’altra importantissima manifestazione che si svolgerà in piazza a Mondello proprio l’11 maggio, Saturday Mondello, un evento dedicato all’importanza del pesce azzurro nella dieta di tutti e in particolar modo degli sportivi, grazie all’insostituibile fonte di omega 3.

Gli atleti che lo vorranno potranno effettuare gratuitamente un’ecografia epatica e un ecocolordoppler dei Tsa, ed inoltre il controllo del colesterolo totale, Hdl, tricicleridi e creatininemia. L’iniziativa sarà condotta dalla dottoressa Rosalba Muratori.

Anche quest’anno la Mondello Cup sarà tappa di circuito della “Sicily Triathlon Series”. Il presentatore ufficiale sarà per la seconda volta Filippo Bellin. Bellin è anche l’organizzatore della “Treviso in Rosa”, partner della “Palermo in Rosa” che si disputerà l’indomani, domenica 12 maggio alle ore 10 proprio in occasione della festa della mamma, all’interno del Parco della Favorita, nell’ambito de “La Domenica in Favorita”, coordinata da Fabio Corsini, Nicola Tricomi e Marco Lampasona.

Anche la “Palermo in Rosa” è un evento organizzato dalla Now Team e da Tecnica Sport. Ci si potrà iscrivere fino a sabato pomeriggio da Tecnica Sport in via Aquileia per ricevere la t-shirt di colore rosa. Tutto il coordinamento è affidato all’organizzatore di eventi Daniele Di Gregoli che assieme ai suoi compagni di squadra si impegnano per promuovere il territorio creando sinergie e partnership in tutta Italia.

Nella foto una precedente edizione della Mondello Cup